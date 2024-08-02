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Белоусов заявил, что десантники в зоне СВО решают самые сложные задачи

Глава оборонного ведомства в 94-ю годовщину ВДВ отметил героизм и мужество российских десантников, выполняющих самые сложные задачи в зоне проведения спецоперации.
2024-08-02 01:50:50
© Фото: Kremlin Pool via Global Look Press

Министр обороны РФ Андрей Белоусов поздравил военнослужащих и ветеранов с 94-й годовщиной образования Дня Воздушно-десантных войск, пожелав им здоровья, крепкого духа и достижений на благо Родины.

«Товарищи солдаты и матросы, сержанты и старшины, прапорщики и мичманы, офицеры! Дорогие ветераны! <...> Уважаемые товарищи! Поздравляю всех с Днем Воздушно-десантных войск! Желаю крепкого здоровья, стойкости духа, новых свершений во имя нашего Отечества!», - заявил он.

Глава оборонного ведомства отметил, что в зоне проведения спецоперации десантники выполняют самые сложные задачи, действуя смело, решительно, проявляя героизм и взаимовыручку.

Он добавил, что воины-десантники с честью выполняют свой служебный долг с высочайшим профессионализмом, стойкостью и мужеством.

«С первых дней создания "крылатая пехота" играет важную роль в обеспечении безопасности государства. <...> Нынешнее поколение бойцов в голубых беретах достойно продолжает традиции своих предшественников», - подчеркнул министр обороны.

Белоусов выразил уверенность, что воины-десантники продолжат вносить значительный вклад в укрепление обороноспособности России и защиту ее национальных интересов.

По случаю Дня Воздушно-десантных войск президент РФ Владимир Путин назвал десантников-ветеранов достойным примером для бойцов СВО.

Материал подготовили Марина Крижановская и Николай Баранов.

#армия #Минобороны РФ #десантники #День ВДВ #поздравление #Андрей Белоусов #СВО
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