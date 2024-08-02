Курсанты-десантники показали зачистку дома, где находился «противник»

Воздушно-десантные войска прошли путь от авиадесантных отрядов в составе ВВС до отдельного элитного рода войск. Более 188 десантников стали Героями Российской Федерации. И свыше 120 из них являются выпускниками Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища. На видео курсанты училища совершенствуют свои навыки.

Старший группы еще раз инструктирует курсантов, как вести себя перед совершением прыжка. Проверить все до мелочей - не прихоть командира, а вопрос жизни военнослужащих. За время учебы их ждут еще сотни прыжков с парашютом.

«Крылатая пехота» готовится к совершению прыжка. Интервал между ними меньше секунды. Вот мы видим, десантники уже пристегнуты к самолету. Резкий гудок - и за 20 секунд все они покидают самолет.

Но перед тем как раскрыть парашют, приходится натереть мозоли о ремни комплексного тренажера Ил-76, научиться не болтаться из стороны в сторону на макете. А еще овладеть искусством специальной вилкой заправлять стропы в соты парашютной камеры.

Тельняшку можно заслужить только после совершения первого прыжка с Ан-2 или Ми-8, а заветный голубой берет - только после совершения прыжка с Ил-76. С этого гиганта разрешается совершать прыжок только со второго курса. Однако многие пришли в Рязанское воздушно-десантное командное училище усовершенствовать навыки, полученные на СВО. Так, например, сделал Семен.

«Ил-76 - это совсем другое. Это действительно нужно побороть себя. Мой первый прыжок, честно сказать, тяжело дался. Переживал, но это была борьба с самим собой у меня. Я с этим справился, посадка была мягкая», - поделился он.

ВДВ - это ответственность друг за друга. После приземления надо сразу сложить парашют. С этим парашютом будет совершать прыжок другой боец, и от того, как он заложен, зависит его жизнь.

Впереди - штурм условного противника, и десант приземляется на его территорию прямо с боевыми машинами.

А это уже работа на земле, специальный городок Бедлам. Здесь отрабатывают ведение уличного боя. Штурмовые группы действуют малым составом по четыре человека. Командир дает команду на захват дома, и группа производит зачистку. При этом в домах, которые штурмуют во время тренировок, живут курсанты - десантников учат засыпать под звуки боя.

Рязанское воздушно-десантное командное училище - кузница командирских кадров для ВДВ и спецназа, визитная карточка Рязани с более чем столетней историей. «Натиск, победа, отвага!» - девиз его учащихся, а в его стенах воспитано не одно поколение талантливых военачальников.

Ранее президент РФ Владимир Путин поздравил десантников с их профессиональным праздником. Он отметил, что ветераны ВДВ являются достойным примером для бойцов, которые сейчас находятся на СВО.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.