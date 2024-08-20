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Российский «Торнадо» обрушился на колонну ВСУ в Курской области

Уничтожены три единицы техники ВСУ и до 20 человек личного состава.
2024-08-20 14:25:09
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Кадры поражения колонны техники ВСУ в приграничном районе Курской области публикует Министерство обороны РФ.

Украинскую технику в лесном массиве удалось обнаружить с помощью беспилотников. Оператор дрона сопроводил колонну до места стоянки и передал координаты расчету РСЗО «Торнадо-С».

Вражескую технику артиллеристы накрыли огнем. По данным оборонного ведомства, потери украинской стороны в живой силе составили до 20 человек. Также уничтожены три единицы техники ВСУ.

Ранее Минобороны отчиталось об уничтожении командного состава и военнослужащих 47-й бригады ВСУ в Сумской области. Экипаж Су-34 сбросил авиабомбы с УМПК на пункт управления и склад с вооружением и боеприпасами.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #Курская область #ВСУ #Торнадо #МО РФ
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