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Морпехи ЧФ рассказали, как уничтожили колонну ВСУ в Курской области

Бойцы сожгли 9 единиц вражеской военной техники и 4 захватили.
2024-08-20 06:54:01
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Бойцы 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Черноморского флота группировки войск «Север» остановили продвижение украинской военной колонны в Курской области. Минобороны России опубликовало кадры уничтоженной боевой техники ВСУ.

Как рассказали военнослужащие бригады морской пехоты ЧФ, противник не ожидал жесткого отпора. После неудачных атак «в лоб» боевики попытались обойти наших бойцов.

Командир штурмового отряда с позывным «Балу» рассказал, как шел бой.

«Они сами зашли, начали идти очень уверенно. Мы их запустили к себе и просто по флангам начали их уничтожать. Мы их запустили на дистанцию 150-200 метров. Прямо впритык, потому что чем ближе к нам противник - тем больше вероятность того, что он не наведет артиллерию. Потому что она начнет бить по своим. В ближнем бою они очень слабы», - рассказал «Балу».

Морпехи уничтожили 9 единиц вражеской военной техники, в том числе бронетранспортеры Stryker и «Козак», бронеавтомобиль HMMWV. Ликвидированы боевики роты 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ.

Наши военнослужащие захватили два бронетранспортера Stryker, канадский броневик Roshel SARV и противоминную машину Cougar. В плен взяли несколько военнослужащих противника.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.

#Минобороны России #Украина #Курская область #ВСУ #М1126 Stryker #морпехи #козак #HMMWV #Группировка войск Север
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