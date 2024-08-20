Морпехи ЧФ рассказали, как уничтожили колонну ВСУ в Курской области

Бойцы 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Черноморского флота группировки войск «Север» остановили продвижение украинской военной колонны в Курской области. Минобороны России опубликовало кадры уничтоженной боевой техники ВСУ.

Как рассказали военнослужащие бригады морской пехоты ЧФ, противник не ожидал жесткого отпора. После неудачных атак «в лоб» боевики попытались обойти наших бойцов.

Командир штурмового отряда с позывным «Балу» рассказал, как шел бой.

«Они сами зашли, начали идти очень уверенно. Мы их запустили к себе и просто по флангам начали их уничтожать. Мы их запустили на дистанцию 150-200 метров. Прямо впритык, потому что чем ближе к нам противник - тем больше вероятность того, что он не наведет артиллерию. Потому что она начнет бить по своим. В ближнем бою они очень слабы», - рассказал «Балу».