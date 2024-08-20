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Экипаж Су-34 нанес удар авиабомбами по скоплению ВСУ в Курской области

Бомбы, которыми наносился российский удар, были оборудованы универсальными модулями планирования и коррекции.
2024-08-20 15:14:45
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Авиация ВКС России бьет врага в Курской области. Экипаж Су-34 ударил по скоплению противника в приграничном районе этого региона. Об этом сообщило Минобороны России. 

Для нанесения удара летчики использовали авиабомбы, оборудованные универсальными модулями планирования и коррекции. 

Получив от разведки подтверждение успешного уничтожения неприятеля, экипаж благополучно вернулся на аэродром. 

В Минобороны России уточнили, что в результате удара был уничтожен личный состав и бронетехника ВСУ. 

Ранее сообщалось, что российский «Торнадо» обрушился на колонну ВСУ в Курской области.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#вкс россии #армия #су-34 #Курская область #авиаудар #ФАБ
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