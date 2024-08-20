Экипаж Су-34 нанес удар авиабомбами по скоплению ВСУ в Курской области

Авиация ВКС России бьет врага в Курской области. Экипаж Су-34 ударил по скоплению противника в приграничном районе этого региона. Об этом сообщило Минобороны России.

Для нанесения удара летчики использовали авиабомбы, оборудованные универсальными модулями планирования и коррекции.

Получив от разведки подтверждение успешного уничтожения неприятеля, экипаж благополучно вернулся на аэродром.

В Минобороны России уточнили, что в результате удара был уничтожен личный состав и бронетехника ВСУ.

Ранее сообщалось, что российский «Торнадо» обрушился на колонну ВСУ в Курской области.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.