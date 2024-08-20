Путин сравнил ВСУ в Курской области с боевиками на Северном Кавказе

Россия добьется своих целей в борьбе с неонацизмом - так же, как ранее добилась в борьбе с террором. Об этом на встрече с матерями жертв Беслана заявил президент Владимир Путин. Он впервые посетил школу, где 20 лет назад произошел теракт.

Свой визит в Беслан Владимир Путин начал с посещения мемориального комплекса «Город ангелов», где покоится большинство из погибших тогда школьников и учителей, а также людей, пришедших им на помощь. Четыре фигуры, символизирующих обрушившееся на них горе, сплетая руки в «Дерево скорби», вместо взрослой жизни выпускают на небо своих детей. В последний раз глава государства был здесь 15 лет назад и видно, что для Владимира Путина это глубоко личная трагедия.

«Ужасный террористический акт, который унес жизни 333 человек. Из них 136 детей. Трудно себе это даже представить. Конечно, это трагедия останется в исторической памяти всей России. Ну а для тех, кто пострадал, для тех, кто потерял самое дорогое, это будет раной кровоточащей всю жизнь. Поэтому я хочу еще раз выразить соболезнования», - сказал Путин на встрече с матерями жертв теракта в Беслане.

А перед этим Владимир Путин впервые побывал и внутри самого спортивного зала, где террористы удерживали заложников. Хотя в Беслан Владимир Путин приехал 20 лет назад, уже на следующий день после штурма, тогда первоочередной задачей было оказание помощи раненым.

На стенах фотографии тех, кто остался в Первой школе Беслана навечно. Среди тех, кто прикрыл своими спинами беззащитных учитель физкультуры Иван Каниди. А всего жертвами теракта стали 17 учителей и сотрудников школы. Большинство заложников удалось спасти в результате штурма. Пусть и без жертв среди специальных служб также не обошлось. Погибли 10 бойцов отрядов спецназначения ФСБ «Альфа» и «Вымпел», а также два спасателя из отряда «Центроспас» МЧС России. Владимир Путин почтил их память. Но первый удар террористов на себя приняли обычные гражданские люди.

На встрече с представителями ассоциации «Матери Беслана» Владимир Путин вновь напомнил о том, что террористам оказывали политическую, финансовую и военную поддержку из-за границы. И здесь президент проводит связь с происходящим сегодня в Курской области

«Что касается тех противников и врагов, то они продолжают эту работу с попыткой раскачать нашу страну. Это очевидно. И как мы боролись с террористами, нам сегодня приходится бороться с теми, кто творит преступления в Курской области. Так же как борьбе с терроризмом мы добились своих целей, мы добьемся целей и на этом направлении и покараем преступников. В этом не может быть сомнений», - пообещал президент.

Во время рабочей поездки в Северную Осетию Владимир Путин посетил Центр развития способностей детей «Альтаир». Он был открыт в Беслане в 2022 году. Там один из воспитанников кружка авиамоделирования продемонстрировал главе государства собранный им композитный планер.

Для оказания своевременной помощи пострадавшим после теракта в Беслане была выстроена целая система социальной поддержки. Содействия главы государства в частности требует организация санаторно-курортного лечения. Владимир Путин предложил представителям ассоциации «Матери Беслана» обсудить, что необходимо сделать дополнительно.