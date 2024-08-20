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Путин посетил школу №1 в Беслане, где в 2004 году произошел теракт

Президент возложил цветы и почтил память погибших.
Сергей Лебедев 2024-08-20 14:30:21
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Сегодня российский президент Владимир Путин впервые посетил школу №1 в городе Беслан, в которой 1 сентября 2004 года произошел захват заложников. Глава государства возложил цветы и почтил память погибших.

Сейчас в здании открыт международный культурно-патриотический центр профилактики терроризма.

Ранее президент посетил мемориальный комплекс «Город ангелов», где похоронены 266 из 334 погибших в теракте в школе Беслана. Владимир Путин возложил цветы к «Древу скорби».

Также глава государства почтил память бойцов спецназа подразделений «Альфа» и «Вымпел», погибшим при штурме школы № 1.

#Россия #Владимир Путин #Президент #беслан #школа №1
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