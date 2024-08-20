Путин прибыл в Чечню

Президент Российской Федерации приехал в Чечню. В аэропорту Грозного главу государства встречал Рамзан Кадыров. Для Путина это уже третий северокавказский регион за день. До этого он посетил Кабардино-Балкарию и Северную Осетию.

В Кабардино-Балкарии Владимир Путин посетил садоводческое хозяйство, которое специализируется на производстве и переработке плодоовощной продукции, прежде всего из яблок. В этой поездке президента сопровождали глава республики Казбек Коков, полномочный представитель президента в СКФО Юрий Чайка и министр сельского хозяйства Оксана Лут.

В Северной Осетии Путин принял участие в траурных мероприятиях, приуроченных к скорой годовщине трагедии 2004 года в Беслане. Тогда террористы захватили школу с детьми и педагогами.

Во Владикавказе вышел пообщаться с горожанами. Многие из них использовали этот момент и обратились к президенту с личными просьбами. Большинство хотели сфотографироваться с национальным лидером и пожать ему руку.