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Путин прибыл в Чечню

За сегодняшний день Владимир Путин уже побывал в Кабардино-Балкарии и Северной Осетии.
Ян Брацкий 2024-08-20 20:11:49
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Президент Российской Федерации приехал в Чечню. В аэропорту Грозного главу государства встречал Рамзан Кадыров. Для Путина это уже третий северокавказский регион за день. До этого он посетил Кабардино-Балкарию и Северную Осетию.

В Кабардино-Балкарии Владимир Путин посетил садоводческое хозяйство, которое специализируется на производстве и переработке плодоовощной продукции, прежде всего из яблок. В этой поездке президента сопровождали глава республики Казбек Коков, полномочный представитель президента в СКФО Юрий Чайка и министр сельского хозяйства Оксана Лут.

В Северной Осетии Путин принял участие в траурных мероприятиях, приуроченных к скорой годовщине трагедии 2004 года в Беслане. Тогда террористы захватили школу с детьми и педагогами.

Во Владикавказе вышел пообщаться с горожанами. Многие из них использовали этот момент и обратились к президенту с личными просьбами. Большинство хотели сфотографироваться с национальным лидером и пожать ему руку.

#Путин #Кремль #северный кавказ #чечня #Президент
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