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WSJ: подозреваемый в подрыве «СП» в июле выехал из Польши на Украину

По данным издания, он направился на Украину, на прошлой неделе Германия выдала ордер на его арест.
Елизавета Кондрикова 2024-08-20 00:45:05
© Фото: Stefan Sauer, dpa Globallookpress

Подозреваемый властями Германии в причастности к подрыву трубопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2» украинец 6 июля покинул Польшу и направился на Украину, польские правоохранители не арестовывали его, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники.

По данным издания, перед этим польская прокуратура сообщила в Берлин, что не может арестовать подозреваемого, так как служба безопасности Польши еще не рассмотрела это дело. При этом в Польше считают, что причастных ко взрывам необходимо поощрить, а не арестовывать.

По данным издания, информация о том, что украинцы могли использовать Польшу как логистический центр при осуществлении подрывов на газопроводе, вызвала спор между Берлином и Варшавой. В частности, польский премьер-министр Дональд Туск заявил, что власти Германии «должны извиниться и замолчать» после того, как стало известно, что дайвер вернулся на Украину.

Германия на прошлой неделе выдала ордер на арест украинца, причастного к атаке на газопровод, в последнее время он проживал в Польше. В подрыве трубопроводов подозревают еще двух граждан Украины, которые также являлись инструкторами по дайвингу. Считается, что всего к диверсии могла быть причастна группа из шести человек.  

Напомним, российская сторона опасается, что Германия «спустит на тормозах» расследование подрывов, так как в стране считают, что диверсия не связана с каким-то конкретным государством. Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что за взрывами стоят Соединенные Штаты.

#Украина #Польша #Германия #Диверсия #Северный поток #газопровод #подрыв
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