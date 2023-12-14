Путин: «Севпотоки», скорее всего, были взорваны американцами или с их подачи

Президент добавил, что не на России лежит ответственность за то, что в Европе недополучают газ.

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За диверсией на «Северных потоках» стоят Соединенные Штаты, заявил президент России Владимир Путин в рамках «Итогов года-2023».

«Не мы взорвали "Северный поток-1" и частично "Северный поток-2", это сделали, скорее всего, американцы, или с их подачи это кто-то сделал», - сказал президент.

Президент добавил, что неполное открытие газовой трубы и то, что Европа недополучает газ, объясняется решением Германии, которая этого «не хочет». Он отметил взлет цен в ФРГ и указал на закрытие целых отраслей промышленности страны - стекольной и химической.

На данный момент работает одна газовая труба «Северного потока». Ранее постпред России при ООН Василий Небензя выразил обеспокоенность Москвы по поводу отсутствия прогресса в международном расследовании подрыва «Севпотоков», поскольку на данный момент времени нет «никакой конкретной информации» о ходе и результате расследования.