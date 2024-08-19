РФ направила претензии Германии по расследованию подрыва «СП»

Официальные претензии по расследованию подрыва газопроводов «Северный поток» и «Северный поток - 2» Россия предъявила Германии. Об этом заявил директор третьего европейского департамента Министерства иностранных дел России Олег Тяпкин.

По его словам, Москва не намерена мириться с текущим положением дел и хочет добиться переговоров на предмет выполнения Берлином своих международных обязательств в области борьбы с терроризмом.

«Нами поставлен вопрос о выполнении Германией и другими затронутыми странами своих обязательств, вытекающих из антитеррористических конвенций ООН», - цитирует дипломата РИА Новости.

Он отметил, что в МИД РФ опасаются, что расследование дела о подрыве «Северных потоков» будет «спущено на тормозах» и закрыто, так как в немецких СМИ продвигается тезис, что предполагаемые исполнители терактов «не связаны с каким-либо государством».

Ранее в ФРГ высказали предположение, что Владимир Зеленский и президент Польши Анджей Дуда якобы могли договориться о подрыве газопроводов «Северный поток» и «Северный поток - 2». В канцелярии Дуды не согласились с заявлениями о причастности Польши к подрыву «Северных потоков».

Напомним, ЧП мирового масштаба произошло 26 сентября 2022 года, когда российские специалисты заметили резкое падение давления на одной из веток газопроводов. Компания Nord Stream AG позже заявила о беспрецедентных разрушениях. Началось расследование теракта, к которому Германия, Дания и Швеция не допустили Россию, а СМИ начали писать о причастности к этому Украины.