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«Луну-27» могут отправить на Северный полюс спутника Земли

Научный руководитель ИКИ РАН Лев Зеленый заявил, что на Южном полюсе Луны уже собирается «большая толпа».
Владимир Рубанов 2024-08-19 03:31:48
© Фото: ТРК «Звезда»

Целью полета новой российской станцией «Луна-27» может стать не Южный, а Северный полюс спутника Земли. С таким предложением выступил в РИА Новости научный руководитель ИКИ РАН Лев Зеленый.

Такой сценарий можно реализовать, если средств будет недостаточно для запуска станций на оба лунных полюса, сказал ученый. Он обратил внимание на то, что на Южном полюсе уже собирается «большая толпа», включая миссии Индии, Китая и США.

России нужно найти свой путь и закрепить за собой планы на северный полярный регион Луны, сказал Зеленый. Научный руководитель ИКИ РАН назвал такой вариант «хорошим решением». По его словам, участок там не хуже, да и новая схема полета не вызовет сложностей.

11 августа прошлого года ракета-носитель «Союз-2.1б» со станцией «Луна-25» стартовала с космодрома Восточный. 19 августа станция должна была перейти с круговой окололунной орбиты на эллиптическую предпосадочную орбиту. Однако двигатель аппарата проработал 127 секунд вместо запланированных 84. Из-за этого станция разбилась о лунную поверхность. «Луна-25» должна была совершить посадку на Южном полюсе.

В июне текущего года на Луну успешно прибыл китайский космический аппарат «Чанъэ-6». Он взял образец грунта и доставил его на Землю.

Запуск аппарата «Луна-26» ранее планировался на 2027 год, а «Луна-27» - на 2028 год. Однако после крушения «Луны-25» глава «Роскосмоса» Юрий Борисов допустил более ранний запуск этих миссий.

#Наука #космос #Луна #Луна-25 #лунная станция #«Луна-27» #ики ран #луна-26
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