«Луна-25» разбилась из-за нештатной работы бортового комплекса управления

Бортовой комплекс управления получал неверные сигналы и не смог зафиксировать момент набора нужной скорости, чтобы выключить двигатель.

© Фото: Роскосмос

Наиболее вероятной причиной аварии станции «Луна-25» стало нештатное функционирование бортового комплекса управления, сообщили в Роскосмосе.

В госкорпорации напомнили, что 19 августа станция получила корректирующий импульс для перехода с круговой окололунной орбиты на эллиптическую предпосадочную орбиту. После этого двигатель «Луны-25» проработал 127 секунд вместо запланированных 84. Из-за этого аппарат разбился о лунную поверхность.

Причина крушения связана с ошибкой в работе блока акселерометров в приборе БИУС-Л (блок измерения угловых скоростей), говорится в сообщении. Ранее глава Роскосмоса Юрий Борисов уже заявлял, что космический аппарат «Луна-25» потерпел крушение из-за неисправных акселерометров. Прибор не смог передать нужные сигналы для завершения работы двигателя.

Предполагается, что команды, которые оборудование не исполнило, могли попасть в один массив данных команд с разными приоритетами их исполнения. При этом распределение команд в массивах имеет случайный (вероятностный) характер.

Поэтому бортовой комплекс управления получал неверные сигналы и не смог зафиксировать момент набора нужной скорости, чтобы выключить двигатель.