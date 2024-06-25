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Впервые в истории на Землю доставлен грунт с обратной стороны Луны

По некоторым экспертным оценкам, возраст доставленного на Землю лунного грунта - около четырех миллиардов лет.
Ян Брацкий 2024-06-25 09:30:05
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Китайский космический аппарат «Чанъэ-6» успешно приземлился, впервые в истории доставив на Землю образцы лунного грунта с обратной стороны спутника.

Прямую трансляцию вел телеканал CGTV. Капсула с образцами лунного грунта приземлилась на парашюте.

Миссия «Чанъэ-6» продолжалась 53 дня. Зонд запустили еще 3 мая. Он прилунился в кратере в районе Южного полюса, а после забора грунта взлетел с поверхности Луны и взял курс на Землю.

До этого в 2019 году Китай направлял на обратную сторону естественного спутника Земли зонд «Чанъэ-4», однако тот только изучил местность, но не взял необходимые образцы.

#Китай #Наука #космос #Луна #лунный грунт #Чанъэ-6
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