Впервые в истории на Землю доставлен грунт с обратной стороны Луны

Китайский космический аппарат «Чанъэ-6» успешно приземлился, впервые в истории доставив на Землю образцы лунного грунта с обратной стороны спутника.

Прямую трансляцию вел телеканал CGTV. Капсула с образцами лунного грунта приземлилась на парашюте.

Миссия «Чанъэ-6» продолжалась 53 дня. Зонд запустили еще 3 мая. Он прилунился в кратере в районе Южного полюса, а после забора грунта взлетел с поверхности Луны и взял курс на Землю.

До этого в 2019 году Китай направлял на обратную сторону естественного спутника Земли зонд «Чанъэ-4», однако тот только изучил местность, но не взял необходимые образцы.