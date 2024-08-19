Минометчики рассказали о тактике уничтожения боевиков под Угледаром

Войска группировки «Восток» уничтожают противника в районе Угледара и Великой Новоселки. Всего в нескольких километрах от линии боевого соприкосновения работают наши минометчики. За время СВО, они в совершенстве овладели оружием: знают, как точно попасть в цель, какой боеприпас использовать и как замаскировать свою позицию.

Первый выстрел - разогревающий. Боеприпас, выпущенный из холодного ствола, как правило, делает значительный перелет. Второй - пристрелочный. Воздушная разведка дает корректировку и остальные мины летят уже точно в цель. Камера беспилотника фиксирует попадание по расположенному в лесополосе опорному пункту боевиков.

120-мм миномет - грозное и универсальное орудие. Работает по различным целям, разбирает укрепления, сжигает бронетехнику, уничтожает живую силу противника. Рассчитав скорость и расстояние возможно уничтожить технику, даже если та на ходу и взломать любую оборону, грамотно подобрав тактику и боеприпасы.

«Пробивает два-три слоя бетона, железа, дерева, абсолютно практически все. Плюс, по снарядам классификация. Можем поджечь, задымить, просто уничтожить. Если это глубокий блиндаж, то мы можем его зажечь, выкурить противника и отработать осколочно-фугасными на поражение», - рассказал командир орудия с позывным «Тень».

Командир в армии уже 13 лет. Здесь с самого начала спецоперации. Рассказывает, что во время освобождения поселка Урожайное каждый расчет выпустил не меньше полусотни снарядов. Выполняя различные задачи минометчики 40-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота использовали всю номенклатуру боеприпасов.

«Сначала дали дым в большом количестве, чтобы загородить противника от визуального контакта с нашими пехотинцами. Когда противник обозначился - отработали по лесополосам осколочно-фугасными. Населенный пункт взяли быстро, прям нахрапом. Сопротивление, конечно, было, но ребята идейные, целеустремленные, отработали на десять из десяти», - вспомнил командир орудия с позывным «Тень».

В расчете у командира добровольцы. Боец с позывным «Скат» с Камчатки. Уже в минометной батарее вырос до старшего наводчика.

«Сначала был номером расчета, снаряжал мины. Потом со временем научился. Нас всех учили, чтобы были взаимозаменяемыми. У кого лучше получалось, тех со временем повысили. Можно так сказать», - сказал старший наводчик с позывным «Скат».

Кроме науки бойцы постигают военную хитрость. Чтобы обмануть вражескую разведку, например, иногда создают фальшивую позицию. Ставят похожую на миномет трубу. Рядом можно срубить дерево, подкинуть ящик от боеприпасов.

«Пролетает дрон, что-то поменялось. Значит тут кто-то находится, они работают. А на наших позициях мы ничего не трогаем. Если валялся мусор до нас, то мы его оставляем и они ведутся на это», - подтвердил «Скат».

Здесь маскировка излишней не бывает. Минометчики работают всего в нескольких километрах от вражеских позиций. Бьют неожиданно и точно. Сменить позицию труда не составляет.

«При заезде на позицию мы выставляем миномет и в это же время подыскиваем пару запасных точек. Чтобы если нас обнаружат, то мы могли откатиться на другое место, чтобы был эффект неожиданности», - объяснил командир минометного взвода с позывным «Баварец».

Каждый боеприпас разрывается на сотни мелких осколков, поражающих живую силу противника. Автоматические гранатометы в арсенале тихоокеанских морпехов - эффективное оружие боя на короткой дистанции.

«Если не могут найти местоположение, то начинают засевать большую площадь кассетными снарядами. А если обнаружили, то лови все, что прилетит», - рассказал номер расчета АГС с позывным «Медоед».

Доброволец с позывным «Медоед» в зоне СВО уже девять месяцев. Принимал участие в ряде успешных штурмовых операций. В правильности своего выбора уверен и сам и его семья, оставшаяся на Камчатке.

«Сначала все печалились, плакали, зато сейчас гордятся. Решил что моей стране нужна моя помощь, я должен принять в этом участие, оказать посильную помощь, что я и делаю», - отметил «Медоед».

Сейчас основные задачи минометных и гранатометных расчетов группировки «Восток» на Угледарском направлении - огневая поддержка штурмовых действий своих войск. Затем охранение уже занятых позиций от возможных контратакующих поползновений украинских боевиков.