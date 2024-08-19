Расчеты АГС-17 «Пламя» уничтожили живую силу ВСУ в Курской области

Расчеты автоматических гранатометов АГС-17 «Пламя» установили огневой контроль над районами сосредоточения малых мобильных групп ВСУ в приграничном районе Курской области. Кадры их боевой работы опубликовало Минобороны России.

Российские военнослужащие ведут воздушную доразведку, чтобы выявить разрозненные группы противника. После этого расчеты 30-миллиметровых автоматических станковых гранатометов АГС-17 «Пламя» группировки войск «Север» оперативно уничтожают живую силу ВСУ.

Гранатометчики передвигаются от посадки к посадке только короткими перебежками. С позиций расчеты открывают массированный огонь по противнику. В это время другие бойцы прикрывают их из стрелкового оружия.

Сразу после отстрела гранатометчики уходят в укрытие, чтобы избежать атаки вражеских беспилотников.

Открытая огневая позиция обеспечивает наводчику расчета АГС-17 «Пламя» наилучший обзор и обстрел. Гранатометчики работают сначала одиночными пристрелочными выстрелами, а после корректировки - очередями, до полного расхода боеприпасов.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.