МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Минометчики нанесли ночной удар по украинским блиндажам в зоне СВО

Бойцы группировки войск «Запад» уничтожили украинские минометные расчеты при помощи 120-миллиметровых мин.
2024-08-19 11:02:10
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Российские минометные расчеты 1-й гвардейской танковой армии из состава группировки войск «Запад» уничтожили своих «коллег» из ВСУ - удар пришелся по вражеским минометам. Об этом сообщает Минобороны России. 

Данные о наращивании украинских сил на одном из участков были получены благодаря разведчикам. Получив их, минометчики ВС РФ в ночное время выдвинулись на огневой рубеж. 

«Расчеты 120-мм минометов уничтожили блиндажи, минометные расчеты и скопление живой силы ВСУ», - говорится в сообщении. 

Минометчик с позывным Конг заявил, что в ходе боевой работы активно используются маскировочные сети - ими укррывают минометную позицию сразу после нанесения удара по врагу. 

В МО РФ подчеркнули, что, несмотря на частую и активную стрельбу, подразделения не испытывают проблем с боеприпасами, которые своевременно и в достаточных объемах подвозят подразделения МТО группировки.

Ранее сообщалось, что российская бронегруппа на БМД-4М уничтожила боевиков ВСУ в опорнике на территории ДНР.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#армия #минометчики #ночное время #Огневое поражение #группировка запад
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Су-34. Работа в зоне СВО
2
Су-35С. Экстремально опасный
3
Высшая школа ВДВ
4
«Альфа». 50 лет
5
С гиперзвуком в сторону США. Часть 2. На лодке
6
С гиперзвуком в сторону США. Часть 1. На фрегате
7
Су-30СМ2. Работа в зоне СВО
8
7 дней на ЗАЭС. Часть 2
9
7 дней на ЗАЭС. Часть 1
10
СВО. Трофеи
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 