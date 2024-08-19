Минометчики нанесли ночной удар по украинским блиндажам в зоне СВО

Российские минометные расчеты 1-й гвардейской танковой армии из состава группировки войск «Запад» уничтожили своих «коллег» из ВСУ - удар пришелся по вражеским минометам. Об этом сообщает Минобороны России.

Данные о наращивании украинских сил на одном из участков были получены благодаря разведчикам. Получив их, минометчики ВС РФ в ночное время выдвинулись на огневой рубеж.

«Расчеты 120-мм минометов уничтожили блиндажи, минометные расчеты и скопление живой силы ВСУ», - говорится в сообщении.

Минометчик с позывным Конг заявил, что в ходе боевой работы активно используются маскировочные сети - ими укррывают минометную позицию сразу после нанесения удара по врагу.

В МО РФ подчеркнули, что, несмотря на частую и активную стрельбу, подразделения не испытывают проблем с боеприпасами, которые своевременно и в достаточных объемах подвозят подразделения МТО группировки.

Ранее сообщалось, что российская бронегруппа на БМД-4М уничтожила боевиков ВСУ в опорнике на территории ДНР.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.