Минометчики уничтожили разрозненные группы ВСУ в Курской области

Российские минометчики уничтожили разрозненные группы ВСУ в приграничных районах Курской области. Видео работы расчетов предоставило Минобороны России.

На кадрах видно, как расчеты 82-миллиметрового «Подноса» группировки войск «Север» наводят орудие на цель, после чего по команде открывают огонь по противнику.

«Разведывательные подразделения выявляют разрозненные группы противника в лесопосадках и уничтожают беглым огнем из миномета», - говорится в заявлении оборонного ведомства.

Отмечается, что небольшая масса миномета позволяет расчетам быстро менять огневые позиции и оставаться незамеченными.

Ранее публиковались кадры работы экипажей многофункциональных сверхзвуковых истребителей-бомбардировщиков Су-34 ВКС России в ночное время суток в районе Курской области.

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.