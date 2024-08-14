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Минометчики уничтожили разрозненные группы ВСУ в Курской области

Расчеты 82-мм минометов «Поднос» группировки войск «Север» уничтожают разрозненные группы противника в лесопосадках беглым огнем.
2024-08-14 14:00:00
© Фото: Минобороны РФ © Видео: Минобороны РФ

Российские минометчики уничтожили разрозненные группы ВСУ в приграничных районах Курской области. Видео работы расчетов предоставило Минобороны России.

На кадрах видно, как расчеты 82-миллиметрового «Подноса» группировки войск «Север» наводят орудие на цель, после чего по команде открывают огонь по противнику.

«Разведывательные подразделения выявляют разрозненные группы противника в лесопосадках и уничтожают беглым огнем из миномета», - говорится в заявлении оборонного ведомства.

Отмечается, что небольшая масса миномета позволяет расчетам быстро менять огневые позиции и оставаться незамеченными.

Ранее публиковались кадры работы экипажей многофункциональных сверхзвуковых истребителей-бомбардировщиков Су-34 ВКС России в ночное время суток в районе Курской области. 

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов. 

#армия #ВС РФ #Курская область #минометчики #поднос
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