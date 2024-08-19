Никаких переговоров с киевским режимом после вторжения ВСУ в Курскую область быть не может. Об этом министр иностранных дел Сергей Лавров заявил в интервью журналисту Павлу Зарубину.

«Президент об этом очень четко сказал, что после того, как начались нападения на Курскую область, даже не нападения, а вторжения на территорию Курской области, ни о каких переговорах речи быть не может. И еще президент сказал очень важную фразу, на которую я бы обратил внимание: "мы безусловно дадим оценку этой ситуации чуть попозже"», - сказал Лавров.

Кроме того, глава российской дипломатии назвал слухами сообщения о неких «скрытых контактах» российских и украинских властей при якобы посредничестве Катара и Турции. Информация о таких «контактах» идет в развитие конференции по Украине в Швейцарии, где было принято решение о создании рабочих групп, полагает Лавров.

«Речь идет о неприемлемом для нас бюргенштокском процессе, который имеет единственной целью продвигать ультиматум под названием "формула Зеленского"», - отметил министр.

Сейчас руководители киевского режима и их западные покровители находятся в отчаянном положении, украинским властям ищут замену, полагает Лавров. Иностранная пресса начинает «сливать» Зеленского, создавая образ неудачника, сказал министр.

Напомним, шестого августа в 05:30 боевики ВСУ пересекли границу с Курской областью с целью захвата ее территорий. Враг был остановлен. Как ранее заявил начальник Генерального штаба Валерий Герасимов, операция в регионе будет завершена разгромом украинских формирований. Как сообщили в Минобороны, ВСУ уже потеряли в Курской области до 3,8 тысячи военнослужащих, 54 танка, десятки бронетранспортеров и боевых машин пехоты.