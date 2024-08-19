Ушаков: разговаривать с Украиной на данном этапе Россия не будет

На данном этапе, после «авантюры» ВСУ в Курской области, Россия не будет начинать переговоры с Украиной. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Комментируя ситуацию о перспективах переговоров России и Украины он отметил, что все зависит от ситуации на поле боя, в том числе в Курской области.

«На данном этапе с учетом этой авантюры было бы не кстати вступать в переговорный процесс», - цитирует Life Ушакова.

Он подчеркнул, что мирные инициативы, выдвинутые главой государства Владимиром Путиным, не аннулированы.

Ранее Песков заявил, что главной проблемой, которая осложняет мирный процесс по урегулированию на Украине, остается нелегитимность Зеленского. Москва всегда выступала за дипломатический путь решения конфликта.