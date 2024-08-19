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ВСУ за время боев на Курском направлении потеряли до 3,8 тысячи солдат

Только за минувшие сутки потери киевского режима составили более 330 военнослужащих.
2024-08-19 14:18:02
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Киевский режим за время боевых действий на Курском направлении потерял до 3800 военнослужащих, 281 боевую бронированную машину, 54 танка, 48 бронетранспортеров и 26 боевых машин пехоты. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

Противник также потерял 123 автомобиля, 27 артиллерийских орудий, пять установок зенитных ракетных комплексов, семь пусковых установок РСЗО, пять станций радиоэлектронной борьбы и четыре единицы инженерной техники, в том числе две инженерные машины разграждения и одну установку разминирования УР-77. 

При этом только за минувшие сутки потери ВСУ составили более 330 боевиков и 27 единиц бронетехники.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #ВС РФ #Курская область #МО РФ #уничтожение
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