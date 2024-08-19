Четырех фигурантов по делу о теракте в «Крокусе» завели в зал суда

Четырех фигурантов дела о теракте в «Крокусе» завели в зал суда, где решится вопрос о продлении им ареста. Ранее следствие запрашивало ходатайство о продлении меры пресечения. Уточняется, что заседание будет проходить в закрытом режиме.

Напомним, что недавно некоторым фигурантам дела о нападении на концертный зал добавили новые обвинения — в обучении терроризму и в участии в террористической организации.

Теракт в «Крокус Сити Холл» произошел 22 марта. В подмосковный концертный зал ворвались вооруженные злоумышленники и расстреляли людей перед концертом группы «Пикник». После стрельбы террористы подожгли зал.

В результате трагедии, погибли 145 человек, сотни пострадали. По делу о нападении проходят 12 человек. Всего задержано более 20 человек.