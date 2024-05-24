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Бортников заявил о более чем 20 задержанных после теракта в «Крокусе»

Задержаны более 20 человек, включая исполнителей и пособников.
Мария Зайцева 2024-05-24 08:45:35
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

По делу о террористическом акте, произошедшем в «Крокус Сити Холле» 22 марта 2024 года, задержаны более 20 человек. Об этом на заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ в Бишкеке заявил директор ФСБ России Александр Бортников.

Директор ФСБ заявил, что на данный момент идет работа над установлением всех причастных к преступлению. По его словам, в 20 задержанных входят непосредственные исполнители и пособники теракта.

Бортников также заявил, что Главное управление разведки Минобороны Украины имеет непосредственное отношение к теракту, и подчеркнул, что обстоятельства преступления будут расследованы, а виновные наказаны.

Ранее стало известно, что предполагаемые исполнители террористического акта в Красногорске не стали подавать апелляции на постановления о продлении их ареста до 22 августа.

Трагедия в концертном зале произошла 22 марта, тогда в здание ворвались люди в камуфляжной форме и открыли стрельбу по посетителям. «Крокус» загорелся.

В результате произошедшего погибли 145 человек, сотни людей получили ранения.

#в стране и мире #Теракт #Александр Бортников #задержанные #директор фсб #Крокус сити холл
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