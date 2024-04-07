Всю неделю от Федеральной службы безопасности приходили видеокадры того, как в разных частях страны проходят задержания лиц, подозреваемых в причастности к совершению теракта в «Крокус Сити холле».

В Каспийске боевики собирались устроить взрыв на городской набережной при большом скоплении людей, а затем покинуть территорию России. А на допросе один из задержанных признался, что отвозил оружие террористам в «Крокус», а его бандфромирование участвовало в финансировании нападения на концертный зал.

В Псковской области силовики на таможне задержали уникальный груз - партия мин и разнообразных взрывателей была спрятана в иконах и церковной утвари. Причем, как было установлено, груз, конечной целью которого была Москва, вышел с Украины и прошел незамеченным по территории шести европейских стран. Остановили его только в России - где и были найдены 27 икон, начиненных пластидом.

Террористическая работа против России идет. И тут надо не бояться, а принимать необходимые меры. Что сейчас и происходит. Как сказал на коллегии МВД президент Владимир Путин, важно установить все звенья цепочки, конечных бенефициаров, и российские спецслужбы обязательно доберутся до заказчиков теракта.

По словам секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева, следы теракта ведут к украинским спецслужбам, но хорошо известно, что киевский режим полностью контролируется США. И Москве сейчас важно оперативно установить, кто является спонсором этого чудовищного преступления. Ведь все прекрасно знают, что ИГИЛ*, «Аль-Каиду»* (запрещенные в РФ террористические организации) и другие террористические организации создал никто иной как Вашингтон.

А что касается исполнителей, глава Российского государства на неделе вновь повторил свою позицию: «Недопустимо использовать трагические события для провоцирования национальной розни, ксенофобии, и исламофобии». Это и была главная цель террористов и их заказчиков - посеять раздор и панику, распри и ненависть в нашей стране, расколоть Россию изнутри.

Другой вопрос - регулирование миграции. Миграционным службам дано четкое указание - «приезжать жить и трудиться в Россию могут только те, кто уважает наши традиции, язык, культуру и историю».

О том, как проходит расследование дела о теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле», и как Украина стала откровенно террористическим государством, смотрите в материале Виталия Акиньшина для программы «Главное с Ольгой Беловой».

* «Исламское государство» (ИГИЛ, ИГ), «Аль-Каида» - террористические организации, запрещенные на территории Российской Федерации.