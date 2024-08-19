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СК потребовал продлить арест фигурантам по делу о теракте в «Крокусе»

Ходатайство о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу поступило в отношении четверых фигурантов.
Ирина Егорова 2024-08-19 11:33:39
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Следственный комитет России потребовал продлить срок ареста четверым фигурантам дела о нападении на «Крокус Сити холл».

«В суд поступило ходатайство следствия о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу четверым обвиняемым в теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл», - передает РИА Новости.

Фигуранты дела о теракте в «Крокусе» Далерджон Мирзоев*, Саидакрам Рачабализоде*, Шамсидин Фаридуни* и Мухаммадсобир Файзов* будут находиться под стражей до 22 ноября. Ранее им были добавлены новые обвинения.

Теракт в «Крокус Сити Холл» произошел 22 марта. По данным следствия, четверо человек ворвались в здание с огнестрельным оружием и открыли огонь по людям, ожидающим концерт группы «Пикник», после чего подожгли здание и скрылись с места преступления. Погибли 145 человек, сотни пострадали. По делу о нападении проходят 12 человек.

* Внесены в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга.

#в стране и мире #арест #продление #СК РФ #Уголовное дело #ходатайство #фигуранты #Крокус сити холл
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