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Постпред РФ в Вене: МАГАТЭ опровергло причастность РФ к пожару на ЗАЭС

Пожар на ЗАЭС произошел 11 августа после атаки украинского дрона-камикадзе.
Елизавета Кондрикова 2024-08-18 23:58:15
© Фото: Константин Михальчевский РИА Новости

Специалисты МАГАТЭ опровергли заявления о том, что Россия якобы могла устроить пожар на Запорожской АЭС, сообщил постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

Тем самым он прокомментировал распространившуюся среди антироссийских источников информацию о том, что пожар на градирне ЗАЭС был устроен российской стороной, которая «жгла там покрышки».

«Эксперты МАГАТЭ, немедленно посетившие объект, официально развенчали этот фейк», - написал он в своем Telegram.

Ранее постпред России также назвал цинизмом и бесстыдством попытки Киева переложить ответственность за случившееся на Москву.

Пожар на ЗАЭС возник в воскресенье 11 августа в результате атаки украинского дрона-камикадзе, вследствие чего градирня станции полностью выгорела изнутри.

Пожар не повлиял на работу АЭС, так как градирни не были задействованы в охлаждении, тем не менее атака стала самой серьезной впервые с момента начала обстрела станции.

#пожар #ВСУ #михаил ульянов #МАГАТЭ #запорожская область #заэс
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