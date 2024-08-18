Постпред РФ в Вене: МАГАТЭ опровергло причастность РФ к пожару на ЗАЭС

Специалисты МАГАТЭ опровергли заявления о том, что Россия якобы могла устроить пожар на Запорожской АЭС, сообщил постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

Тем самым он прокомментировал распространившуюся среди антироссийских источников информацию о том, что пожар на градирне ЗАЭС был устроен российской стороной, которая «жгла там покрышки».

«Эксперты МАГАТЭ, немедленно посетившие объект, официально развенчали этот фейк», - написал он в своем Telegram.

Ранее постпред России также назвал цинизмом и бесстыдством попытки Киева переложить ответственность за случившееся на Москву.

Пожар на ЗАЭС возник в воскресенье 11 августа в результате атаки украинского дрона-камикадзе, вследствие чего градирня станции полностью выгорела изнутри.

Пожар не повлиял на работу АЭС, так как градирни не были задействованы в охлаждении, тем не менее атака стала самой серьезной впервые с момента начала обстрела станции.