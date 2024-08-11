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Попавшие под удар ВСУ охладительные системы ЗАЭС далеко от энергоблоков

Охладительные системы Запорожской АЭС не пострадали после удара ВСУ по ним, так как они находятся на берегу Днепра, в отдалении от энергоблоков.
Дарина Криц 2024-08-11 23:52:30
© Фото: Dmitry Grigoriev, Argumenty i Fakty, Globallookpress

При ударе украинских вооруженных сил по Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) охладительные системы (градирни) не пострадали. Представитель энергообъекта сообщила, что они находятся на берегу реки Днепр.

Также уточняется, что эта атака противника стала самой серьезной впервые за все время обстрелов ЗАЭС. Обо всем этом ТАСС рассказала директор по коммуникациям станции Евгения Яшина.

«Пострадавших нет. Охладительные системы ЗАЭС, по которым ударили ВСУ, находятся в отдалении от энергоблоков, на берегу Днепра. Инфраструктура Запорожской атомной электростанции впервые получила серьезные повреждения в результате удара ВСУ», - сообщила она агентству.

Немногим ранее стало известно, что после очередной атаки ВСУ по объекту атомной энергетики в Запорожье там произошел пожар. Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий указал, что после обстрела города Энергодар началось возгорание на объекте охладительных систем Запорожской АЭС.

#в стране и мире #Запорожская АЭС #заэс #удар ВСУ #охладительные системы
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