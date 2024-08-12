Градирня Запорожской АЭС выгорела изнутри после удара ВСУ

Градирня Запорожской атомной электростанции выгорела изнутри после атаки украинского беспилотника, об этом агентству ТАСС сообщила пресс-секретарь станции Евгения Яшина.

«Градирня изнутри выгорела вся, но угрозы обрушения нет», - сообщила Яшина.

В пресс-службе уточнили, что градирни не были задействованы в охлаждении, поэтому пожар не повлиял на работу станции. Евгения Яшина напомнила о принципах ядерной безопасности. По ее мнению, пожар является прямым нарушением целостности станции.

Пожар на атомной электростанции в городе Энергодар начался в воскресенье после обстрела ВСУ. Возгорание на ЗАЭС удалось ликвидировать около 23:30 по местному времени. К тушению пожара привлекли десять специалистов и две единицы техники. Глава региона Евгений Балицкий сообщил, что радиационный фон вокруг АЭС в норме.