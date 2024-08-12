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Градирня Запорожской АЭС выгорела изнутри после удара ВСУ

Пресс-секретарь станции Яшина: пожар на градирне является прямым нарушением целостности ЗАЭС.
Услада Дубинина 2024-08-12 09:36:58
© Фото: Константин Михальчевский, РИА Новости

Градирня Запорожской атомной электростанции выгорела изнутри после атаки украинского беспилотника, об этом агентству ТАСС сообщила пресс-секретарь станции Евгения Яшина.

«Градирня изнутри выгорела вся, но угрозы обрушения нет», - сообщила Яшина.

В пресс-службе уточнили, что градирни не были задействованы в охлаждении, поэтому пожар не повлиял на работу станции. Евгения Яшина напомнила о принципах ядерной безопасности. По ее мнению, пожар является прямым нарушением целостности станции.

Пожар на атомной электростанции в городе Энергодар начался в воскресенье после обстрела ВСУ. Возгорание на ЗАЭС удалось ликвидировать около 23:30 по местному времени. К тушению пожара привлекли десять специалистов и две единицы техники. Глава региона Евгений Балицкий сообщил, что радиационный фон вокруг АЭС в норме.

#в стране и мире #пожар #ВСУ #Обстрел #запорожская область #Запорожская АЭС
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