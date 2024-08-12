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Постпред РФ в Вене Ульянов отреагировал на удар ВСУ по Запорожской АЭС

Заявления киевского режима о якобы нанесенном самим себе ударе по Запорожской АЭС со стороны ВС РФ постпред РФ в Вене Ульянов назвал «запредельным цинизмом» и «абсолютным бесстыдством».
Дарина Криц 2024-08-12 02:50:39
© Фото: РИА Новости

Российский представитель при международных организациях в Вене Михаил Ульянов отреагировал на заявления вооруженных сил Украины относительно удара по Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС).

Он отметил, что те в свойственной для них манере обвинили в произошедшем Россию. Ульянов напомнил. что пожар на атомном энергообъекте начался после удара дроном-камикадзе со стороны позиций украинских войск. Свое мнение относительно случившегося постпред РФ выразил в Telegram-канале.

«Вооруженные силы Украины сегодня атаковали Запорожскую АЭС и вызвали пожар на одной из ее градирен. Как всегда, украинская пропаганда возложила вину на российскую сторону. По утверждению Киева, любимое занятие россиян - стрелять по себе», - написал Ульянов.

Подобного рода заявление он назвал «запредельным цинизмом» и «абсолютным бесстыдством», добавив, что для киевского режима - «это обычное явление».

Удар боевиков ВСУ по ЗАЭС произошел около 21:00 11 августа, при этом они применили дрон-камикадзе. Затем на охладительных системах - градирнях - начался пожар, который удалось локализовать.

#в стране и мире #михаил ульянов #Запорожская АЭС #заэс #обстрелы всу #постпред РФ в Вене
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