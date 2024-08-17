В МО РФ заявили о жестком ответе в случае атаки ВСУ на Курскую АЭС

Министерство бороны России заявило о жестких ответных метрах в случае, если киевский режим реализует планы по атаке на Курскую атомную электростанцию. Данная информация поступает по независимым каналам и оборонное ведомство оценивает ее с надлежащей серьезностью.

Отмечается, что целью подобной провокации может стать обвинение российской стороны в «самообстреле» станции, чтобы дать России основания для нанесения ударов по украинским объектам атомной энергетики.

«Расцениваем подобные действия киевского режима при поддержке западных покровителей, как прямое и явное нарушение международной конвенции, принятой резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 13 апреля 2005 г. "О борьбе с актами ядерного терроризма"», - говорится в сообщении Минобороны.

Отмечается, что возможная реализация подобных преступных планов влечет за собой создание техногенной катастрофы в европейской части континента, которая приведет к радиоактивному заражению огромных территорий.

Ранее сообщалось, что на стройплощадке энергоблоков Курской АЭС было временно уменьшено число персонала из введения в регионе режима чрезвычайной ситуации. Сама станция работает в штатном режиме. После падения обломков БПЛА 9 августа город Курчатов, где находится станция, временно остался без электричества. Возле станции были обнаружены обломки - предположительно от сбитых ракет.

Материал подготовили Алексей Курильченко и Николай Баранов