Россия уведомила МАГАТЭ о фрагментах ракет на Курской АЭС

Россия проинформировала МАГАТЭ о ситуации на Курской АЭС в свете атаки Украины на Курскую область. Об этом сообщило постоянное представительство России при международных организациях в Вене.

Накануне на станции, в том числе в зоне переработки радиоактивных отходов, были обнаружены фрагменты и обломки, говорится в сообщении. Предположительно, это фрагменты перехваченных ракет.

До сих пор не было прямых обстрелов города Курчатова, АЭС или объектов энергетической инфраструктуры, но ситуация остается напряженной. В постпредстве заявили, что безрассудные действия Украины угрожают не только российскому ядерному объекту, но и всей мировой атомной отрасли.

Сегодня вечером город Курчатов, где расположена АЭС, остался без энергоснабжения из-за падения обломков БПЛА. Об этом сообщил врио губернатора Курской области Алексей Смирнов. Сейчас электричество подключили.

Ранее сообщалось, что на стройплощадке энергоблоков Курской АЭС-2 временно уменьшат количество персонала из-за режима ЧС в регионе.