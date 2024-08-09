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Россия уведомила МАГАТЭ о фрагментах ракет на Курской АЭС

В постпредстве РФ заявили, что безрассудные действия Украины угрожают ядерному объекту.
Владимир Рубанов 2024-08-09 22:38:05
© Фото: rosenergoatom.ru

Россия проинформировала МАГАТЭ о ситуации на Курской АЭС в свете атаки Украины на Курскую область. Об этом сообщило постоянное представительство России при международных организациях в Вене.

Накануне на станции, в том числе в зоне переработки радиоактивных отходов, были обнаружены фрагменты и обломки, говорится в сообщении. Предположительно, это фрагменты перехваченных ракет.

До сих пор не было прямых обстрелов города Курчатова, АЭС или объектов энергетической инфраструктуры, но ситуация остается напряженной. В постпредстве заявили, что безрассудные действия Украины угрожают не только российскому ядерному объекту, но и всей мировой атомной отрасли.

Сегодня вечером город Курчатов, где расположена АЭС, остался без энергоснабжения из-за падения обломков БПЛА. Об этом сообщил врио губернатора Курской области Алексей Смирнов. Сейчас электричество подключили.

Ранее сообщалось, что на стройплощадке энергоблоков Курской АЭС-2 временно уменьшат количество персонала из-за режима ЧС в регионе.

#ракеты #бпла #Украина #Курская область #ВСУ #курчатов #МАГАТЭ #ядерная энергетика #безопасность #курская аэс
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