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На стройплощадке Курской АЭС-2 временно сократят персонал

Это связано с режимом чрезвычайной ситуации, который введен в регионе.
Владимир Рубанов 2024-08-09 18:20:54
© Фото: rosenergoatom.ru

На стройплощадке энергоблоков Курской АЭС-2 временно уменьшат число персонала из-за режима ЧС в регионе. Об этом «Звезде» заявили в пресс-службе генерального подрядчика, который возводит станцию.

«Оставшиеся на стройплощадке специалисты ведут работы в соответствии с графиком. Все системы, обеспечивающие ход сооружения энергоблоков, работают штатно», - сообщил представитель компании.

На площадке Курской АЭС-2 строятся два энергоблока, которые будут оснащены реакторами нового типа ВВЭР-ТОИ поколения безопасности «3+». Они должны заменить действующие энергоблоки Курской АЭС с реакторами РБМК-1000.

Сейчас на атомной электростанции работают третий и четвертый энергоблоки. Первый и второй находятся в режиме эксплуатации без генерации.

#наш эксклюзив #режим ЧС #Чрезвычайная ситуация #атомная энергетика #курская аэс #КуАЭС
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