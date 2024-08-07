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Курская АЭС работает штатно на фоне провокации ВСУ на границе

В работу включены третий и четвертый энергоблоки.
Владимир Рубанов 2024-08-07 16:45:12
© Фото: Максим Блинов, РИА Новости © Видео: ТРК «Звезда»

Курская атомная электростанция работает в штатном режиме, сообщил «Звезде» заместитель начальника Управления коммуникаций АЭС Александр Прытков.

По его словам, в работе находятся третий и четвертый энергоблоки станции на мощности, которая установлена диспетчерским графиком.

Первый и второй энергоблоки находятся в режиме эксплуатации без генерации.

Радиационный фон находится в пределах естественных значений. Представитель АЭС призвал доверять только официальной информации.

Ранее президент России Владимир Путин провел совещание с правительством, на котором заявил, что Украина ведет неизбирательный огонь по гражданским объектам в Курской области.

Глава государства отметил, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию.

Сейчас Владимир Путин проводит совещание с руководителями силовых ведомств по ситуации в Курской области.

#АЭС #граница #Курская область #ВСУ #Владимир Путин #безопасность #наш эксклюзив #курская аэс
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