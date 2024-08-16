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Суд вынес первые решения по делам о продаже семян ипомеи трехцветной

Ипомена трехцветная запрещена в России, так как в ее семенах содержатся галюциногенные и наркотические вещества, суд внес в реестр запрещенных сайты, которые позволяют купить это растение.
Анастасия Бобылева 2024-08-16 04:57:13
© Фото: Екатерина Аверьянова ТРК Звезда

Сайты, где продаются семена запрещенной в России ипомеи трехцветной, внесены в Единый реестр содержащих запрещенную к распространению в РФ информацию. О решении суда сообщает РИА Новости, ссылаясь на материалы соответствующих дел.

Постановлением российского правительства 7 февраля 2024 года ипомену трехцветную добавили в список растений, которые содержат галюциногенные и наркотические вещества и требуют контроля. Тем не менее, на некоторых сайтах, где представлены доставленные из-за рубежа товары, была возможность купить запрещенный цветок.

Суд признал эти данные запрещенными для распространения в России. Ресурсы внесли в Единый реестр сайтов, содержащих «информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено».

Ранее дачникам рассказали, какое количество ипомены трехцветной можно выращивать на участке. Как сообщила руководитель общественной приемной Общероссийской общественной организации «Союз садоводов России» Людмила Бурякова, россиянам разрешается иметь не более 10 штук. Если человек выращивает 11 вьюнов и более, к нему применят санкции - могут арестовать на 15 суток или оштрафовать на 5 000 рублей. В случае же, если на территории хозяйства более 100 таких цветков, нарушителя могут посадить на срок до двух лет.

#в стране и мире #растение #наркотические вещества #ипомена трехцветная
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