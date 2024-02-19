Эксперт антинаркотического союза Рудакова оценила перспективы запрета ипомеи

Дачников, у которых на участке случайно обнаружат растение из списка запрещенных, наказывать не будут. Такое предположение в беседе со «Звездой» сделала заместитель председателя правления Национального антинаркотического союза Алина Рудакова.

Так эксперт оценила инициативу парламентариев о введении уголовной ответственности за выращивание ипомеи трехцветной и других растений, семена которых обладают наркотическим эффектом.

«Я уверена, что любая проверка не будет касаться дачника, у которого одно-два растения заметили. Мы говорим о культивировании, об осознанном выращивании. Есть перечень растений, которые на слуху у всех и все про них знают. Конечно, если это случайная история, человек не заметил, не успел убрать, думаю, что это останется безнаказанным. Нужно внимательно осмотреть свои дачные участки. Многие запрещенные растения достаточно случайно могут попасть на участок и хорошо там растут. Их сложно вывести», - рассказала Рудакова.

Ранее сообщалось, что уголовная ответственность может наступить за выращивание 100 и более вьюнов ипомеи, а также за хранение семян этого растения. Как ожидается, проверку дачных участков на наличие запрещенного цветка будут проводить сотрудники администраций муниципалитетов и садово-парковых хозяйств.