Владельцам дач напомнили о наказании за выращивание некоторых цветов

С началом дачного сезона Союз садоводов России предупредил россиян о возможных штрафах за деятельность на своих участках, включая разведение некоторых цветов.

С осторожностью нужно подойти к выращиванию на дачных клумбах таких цветов, как ипомея трехцветная и турбина щитовидная. Стало известно, что их семена и стебли содержат алкалоиды, есть определенные токсины, обладающие галлюциногенными свойствами.

На своем участке разрешается выращивать их не более 10 штук. Об этом в беседе со «Звездой» рассказала руководитель общественной приемной Общероссийской общественной организации «Союз садоводов России» Людмила Бурякова.

В случае если их количество превысит 11 штук и более, то к владельцу участка применят санкции - его могут арестовать на срок до 15 суток или оштрафовать на 5 000 рублей, пояснила специалист. Если их количество не превышает 100 штук, возможно лишение свободы до двух лет или штраф 300 тысяч рублей. Превысив предел в 100 штук, можно получить тюремный срок до восьми лет.

Самовольное изменение границ дачного участка также чревато наказанием. Например, если они вышли за те, что определены кадастровым планом, то владельцу участка придется заплатить довольно внушительный штраф, равный от 1% до 1,5% кадастровой стоимости данной земли.

Если на такой самозахваченной земле находятся какие-либо частные строения, то власти вынудят их снести.

«Если они решили немножечко подзахватить землю общего назначения, этого вообще делать нельзя. Это называется нецелевое использование земли. Ведь земли общего назначения у нас для чего предназначены? Наши дороги, проезды - да, для проезда, прохода и так далее. А вид разрешенного использования, когда нам выделяют землю на личном участке, это для садоводства. А получается, что мы захватили землю, которая для прохода или проезда - это уже нецелевое использование земли... Поэтому, если вам председатель присылает уведомление о том, что вы самозахватили землю, пожалуйста, уйдите за свои границы», - сообщила Бурякова.

Она напомнила и про расстояние, на котором должны быть возведены дом или хозяйственная постройка до границы соседнего участка. Расстояние от дома до забора должно составлять не менее трех метров, причем не от фундамента, а от выступающего ската крыши.

«Вот именно от него считать эти три метра, чтобы там ничто не попадало на соседний участок... Если мы говорим про хозяйственные постройки - сарайчики, еще что-то, - то не менее одного метра должно быть до забора соседа», - пояснила представитель Союза садоводов России.

В случае желания разводить на своем участке кур и кроликов постройка должна находиться не менее чем в четырех метрах от забора. Это важно, потому что сосед может возмутиться таким нарушением и подать в суд на хозяина участка.