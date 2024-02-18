За выращивание ипомеи дачникам может грозить уголовная ответственность

Популярное среди российских дачников растение ипомею трехцветную запретили выращивать в огородах. Теперь за более 10 вьюнов ипомеи хозяин участка может нести уголовную ответственность. Об этом заявил депутат Госдумы от КПРФ Сергей Гаврилов.

«На земельном участке теперь нельзя выращивать популярный разноцветный садовый цветок ипомея трехцветная, который так любят все бабушки-дачницы сажать вдоль оград», - сказал Гаврилов РИА Новости.

Запрет появился, потому что в семечках этого растения обнаружили галлюциногенные, наркотические вещества. Максимальный срок лишения свободы за хранение семян составляет два года. Арестовать человека могут даже за хранение трех граммов наркотических семян.

Ипомея внешним видом напоминает обычный полевой вьюнок, при этом она так же быстро размножается. Цветки растения встречаются у обочин и на кустах - расти они могут как сорняки, уточнил депутат.

К категории ядовитых растений также относятся рододендроны и дельфиниумы.