Напавшего на полицейского американца Татера арестовали на два месяца

Мещанский районный суд Москвы арестовал американца Джозефа Татера на два месяца. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.

«Постановлением Мещанского районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Татера Джозефа на срок 2 месяца, то есть до 14 октября 2024 года», - говорится в сообщении.

Татеру и его адвокату отказали в удовлетворении ходатайства об избрании меры пресечения, не связанной с заключением под стражу.

Мужчину обвинили в ч. 1 ст. 318 УК РФ, то есть за применение насилия в отношении представителя власти.

Татера арестовали в Москве в среду, он отказался предоставить документы, удостоверяющие личность, а после применил насилие в отношении полицейского. За мелкое хулиганство его осудили на 15 суток. Затем мужчина устроил дебош в отделе полиции.