В Москве задержали американца за нападение на полицейского

В Москве задержали гражданина Соединенных Штатов по подозрению в применении насилия в отношении представителя власти. Об этом сообщили в столичном СК.

В сообщении ведомства в Telegram-канале говорится, что задержанный совершил хулиганские действия. Фигурант отказался предоставить документы, удостоверяющие личность, а после применил насилие в отношении полицейского.

На данный момент с гражданином США проводятся следственные действия. В ближайшее время ему предъявят обвинение.

Следственный комитет РФ сообщил, что возбуждено уголовное дело по статье о применении насилия в отношении представителя власти.