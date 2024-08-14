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В Москве задержали американца за нападение на полицейского

В ближайшее время гражданину США предъявят обвинение, указывается в сообщении СК РФ.
Игнат Далакян 2024-08-14 16:37:58
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

В Москве задержали гражданина Соединенных Штатов по подозрению в применении насилия в отношении представителя власти. Об этом сообщили в столичном СК.

В сообщении ведомства в Telegram-канале говорится, что задержанный совершил хулиганские действия. Фигурант отказался предоставить документы, удостоверяющие личность, а после применил насилие в отношении полицейского.

На данный момент с гражданином США проводятся следственные действия. В ближайшее время ему предъявят обвинение.

Следственный комитет РФ сообщил, что возбуждено уголовное дело по статье о применении насилия в отношении представителя власти.

#Задержание #СК РФ #Уголовное дело #гражданин сша
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