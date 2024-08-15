Задержанный в Москве американец устроил дебош в отделе полиции

Задержанный в Москве американец Джозеф Татер устроил дебош в отделе полиции. Видео опубликовал телеканал 360.

Сообщается, что сотрудники правоохранительных органов пытались вести спокойный разговор с мужчиной, но он в ответ начал себя неадекватно себя вести. За это его отправили в камеру, где он начал ругаться и бить по стеклу.

По данным пресс-службы столичного СК, Татера доставили в отделение за хулиганство. В ответ на просьбу предъявить документы, он ударил одного из полицейских. В настоящее время заведено уголовное дело в отношении американца.

Ранее сообщалось о задержании гражданина США, которого подозревали в применении насилия против сотрудников правоохранительных органов.