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Задержанный в Москве американец устроил дебош в отделе полиции

Уточняется, что мужчину задержали за насилие в адрес полицейских.
Глеб Владовский 2024-08-15 13:55:18
© Фото: Александр Кряжев, РИА Новости

Задержанный в Москве американец Джозеф Татер устроил дебош в отделе полиции. Видео опубликовал телеканал 360.

Сообщается, что сотрудники правоохранительных органов пытались вести спокойный разговор с мужчиной, но он в ответ начал себя неадекватно себя вести. За это его отправили в камеру, где он начал ругаться и бить по стеклу.

По данным пресс-службы столичного СК, Татера доставили в отделение за хулиганство. В ответ на просьбу предъявить документы, он ударил одного из полицейских. В настоящее время заведено уголовное дело в отношении американца.

Ранее сообщалось о задержании гражданина США, которого подозревали в применении насилия против сотрудников правоохранительных органов.

#Москва #в стране и мире #полиция #Задержание #агрессия #Американец
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