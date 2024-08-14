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Напавшего на полицейского американца Татера арестовали на 15 суток

Джозефа Татера обвинили в мелком хулиганстве.
Мария Зайцева 2024-08-14 20:12:04
© Фото: moscowcourts Telegram © Видео: Суды общей юрисдикции Москвы

Мещанский районный суд Москвы признал виновным напавшего на полицейского американца Джозефа Татера. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.

«Гражданин США Татер Джозеф признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ (Мелкое хулиганство)», - говорится в сообщении.

Отмечается, что мужчина арестован на 15 суток.

Ранее Татера задержали в Москве, за то что он отказался предоставить документы, удостоверяющие личность, а после применил насилие в отношении полицейского.

#Москва #в стране и мире #суд #Хулиганство #Американец
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