Напавшего на полицейского американца Татера арестовали на 15 суток

Мещанский районный суд Москвы признал виновным напавшего на полицейского американца Джозефа Татера. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.

«Гражданин США Татер Джозеф признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ (Мелкое хулиганство)», - говорится в сообщении.

Отмечается, что мужчина арестован на 15 суток.

Ранее Татера задержали в Москве, за то что он отказался предоставить документы, удостоверяющие личность, а после применил насилие в отношении полицейского.