История об организации подрывов газопроводов «Северный поток» бывшим главкомом ВСУ Валерием Залужным может быть кампанией по его дискредитации, организованной Киевом или Вашингтоном. Несмотря на то, что Зеленский, назначив Залужного на пост посла в Великобритании, фактически изгнал его из политики, экс-главком все еще сохраняет авторитет и потенциально может сместить главу киевского режима со своего поста. Об этом «Звезде» рассказал замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Евгений Семибратов.

«У американцев в странах, которые они де-факто контролируют, есть большая "скамейка запасных" кандидатов на позицию номер один в стране. У Зеленского была опасность в виде Залужного... С высокой долей вероятности данная информационная кампания направлена на тотальную дискредитацию Залужного. Приняв предложение возглавить украинскую дипмиссию в Великобритании, Залужный оказался вне украинской политики. Однако он сохраняет большой потенциал свои сторонников, которые считают, что в нынешней ситуации он больше достоин поста президента. Поэтому призрак потенциального Майдана по-прежнему ходит по коридорам Банковой», - рассказал Семибратов.

Кампанию против Залужного могли организовать как в Киеве, так и на Западе, где до сих пор имеют планы на Зеленского. Пока нынешний глава киевского режима нужен Вашингтону, имидж его потенциальных конкурентов будет нещадно уничтожаться. Однако и от самого Зеленского Запада так же легко избавится, как только он сделают все, что хотят его кураторы, а него место может встать как Залужный, так и бывший министр внутренних дел Арсен Аваков*.

«Пока они делают ставку на Зеленского и нужно чтобы он чувствовал себя максимально спокойно и готовился к принятию самых непопулярных мер. С мой точки зрения, Зеленский перед своей отставкой должен принять одно ключевое решение - понизить возраст мобилизации до 18 лет. Это крайне непопулярное решение, но Зеленского нужно подтолкнуть к нему. Чтобы он его принял, нужно создать иллюзию незаменимости. Возможно, именно с этим связано решение медийно "мочить" Залужного», - рассказал эксперт.

Напомним, что ранее в газете Wall Street Journal была опубликована статья, согласно которой экс-главком ВСУ Залужный обдал приказ о подрыве веток газопроводов «Северный поток» в 2022 году. Изначально диверсия была одобрена украинским лидером Владимиром Зеленским. Однако в ЦРУ потребовали отказаться от затеи, но это указание было проигнорировано Залужным. Сам бывший главком эти обвинения отрицает.

Подрыв ниток газопроводов обоих «Северных потоков» произошел 26 сентября 2022 года. Президент России Владимир Путин заявил, что взрыв является диверсией с целью уничтожения энергетической инфраструктуры, он не исключил, что за ней стоят США. Американский журналист Сеймур Херш в своем расследовании заявил, что взрывчатку под газопроводами заложили американские водолазы во время учений НАТО, а ее подрыв совершили в Норвегии.

* Внесен в России в реестр террористов и экстремистов.