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В СВР России назвали возможного кандидата на замену Зеленскому

В качестве подходящего варианта сейчас рассматривается бывший глава МВД Украины Арсен Аваков.
Глеб Владовский 2024-08-13 09:14:13
© Фото: Pavlo Gonchar, ZUMAPRESS, Globallookpress

Власти США рассматривают бывшего главу МВД Украины Арсена Авакова в качестве возможного преемника Владимира Зеленского. Об этом сообщили в СВР России.

Как сообщили в ведомстве, одной из причин рассмотрения называют его тесные связи с националистическими формированиями. Кроме того, у Авакова сохранились контакты с лидерами стран Европы.

«Американская администрация уже поручила аффилиро¬ванным НПО проработку сценария прихода Авакова к власти на Украине», - говорится в пресс-релизе ведомства.

Отмечается, что вопрос замены обсуждается с депутатами партии «Слуга народа», а также главами оппозиционных политических объединений. Предположительно, это позволит Западу лучше подготовиться к возможному началу переговоров с Россией.

Ранее сообщалось, что СВР опубликовала доклад о поисках американцами замены Зеленскому.

#в стране и мире #Украина #сша #Владимир Зеленский #свр россии
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