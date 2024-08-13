В СВР России назвали возможного кандидата на замену Зеленскому

Власти США рассматривают бывшего главу МВД Украины Арсена Авакова в качестве возможного преемника Владимира Зеленского. Об этом сообщили в СВР России.

Как сообщили в ведомстве, одной из причин рассмотрения называют его тесные связи с националистическими формированиями. Кроме того, у Авакова сохранились контакты с лидерами стран Европы.

«Американская администрация уже поручила аффилиро¬ванным НПО проработку сценария прихода Авакова к власти на Украине», - говорится в пресс-релизе ведомства.

Отмечается, что вопрос замены обсуждается с депутатами партии «Слуга народа», а также главами оппозиционных политических объединений. Предположительно, это позволит Западу лучше подготовиться к возможному началу переговоров с Россией.

Ранее сообщалось, что СВР опубликовала доклад о поисках американцами замены Зеленскому.