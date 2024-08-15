WSJ: Залужный оправдался после заявлений о его причастности к подрыву «СП»

Экс-главком ВСУ Валерий Залужный утверждает, что он не имеет никакого отношения к подрыву обоих «Северных потоков». Об этом сообщила газета Wall Street Journal.

«Залужный... заявил в текстовой переписке, что ему ничего не известно о какой-либо подобной операции (подрыве "Северных потоков" - Прим.ред.) и что любые предположения об обратном являются "простой провокацией», - говорится в материале издания.

Посол Украины в Великобритании также заявил, что ВСУ якобы не уполномочены выполнять подобного рода миссии вне территории страны.

Ранее WSJ со ссылкой на источники сообщало, что именно Залужный отдавал приказ о подрыве российских газопроводов. До этого план одобрил Зеленский, но затем якобы отменил его по требованию ЦРУ.

Напомним, что 26 сентября 2022 года произошел подрыв ниток газопроводов обоих «Северных потоков». Президент России Владимир Путин заявил, что взрыв является диверсией с целью уничтожения энергетической инфраструктуры, он не исключил, что за ней стоят США.

В свою очередь американский журналист Сеймур Херш опубликовал расследование, в котором заявил, что взрывчатку под газопроводами заложили американские водолазы во время учений НАТО, а ее подрыв совершили в Норвегии.