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Журналист Херш: водолазы ВМС США заложили бомбы под «СП» во время учений НАТО Baltops

Максим Крюков
16:20 08.02.2023
Лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш добавил, что взрывные устройства на «Северных потоках» привели в действие норвежцы.
Журналист Херш: водолазы ВМС США заложили бомбы под «СП» во время учений НАТО Baltops
© Фото: Danish Defense Ministry, XinHua, GlobalLookPress
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Водолазы Военно-морских сил Соединенных Штатов Америки в ходе учений Североатлантического альянса Baltops, проходивших летом прошлого года, установили под газопроводы «Северный поток - 1» и «Северный поток - 2» взрывные устройства, которые через три месяца привели в действие норвежцы. Такое заявление сделал американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш, ссылаясь на осведомленный источник.

«Прошлым летом водолазы ВМС, действуя под прикрытием учений НАТО, известных как Baltops 22, заложили дистанционно активируемые взрывные устройства, которые три месяца спустя уничтожили три из четырех трубопроводов "Северный поток"», - написал журналист на своем сайте.

Он добавил, что 26 сентября 2022 года самолет ВМС Норвегии сбросил гидроакустический буй, благодаря которому взрывчатка была активизирована.

Журналист также утверждает, что президент США Джо Байден решился на данную диверсию после секретных обсуждений с сотрудниками Агентства национальной безопасности, которые проводились более девяти месяцев. Херш отметил, что главным вопросом в ходе дискуссий было, «как не оставить улик». Он также подчеркнул, что Белый дом и ЦРУ отрицают свою причастность к ЧП на трубопроводах, назвав обвинения в свою сторону ложью и вымыслом.

Ранее посол РФ в Дании Владимир Барбин заявил, что закрытость расследования взрывов на газопроводах «Северный поток» вызывает множество обоснованных вопросов. Дипломат также отметил, что взрывы на трубопроводах были основательно подготовлены.

Также стало известно, что следователи в Германии, которые изучают теракты на газопроводах «Северный поток - 1» и «Северный поток - 2», не исключили, что их подрыв могла совершить западная сторона для обвинения в инциденте России. По словам экс-советника Госдепа США по вопросам энергетики, с которым беседовала газета Times, он не удивлен затягиванием процесса обнаружения улик по делу.

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