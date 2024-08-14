МИД РФ выразил надежду, что просьба ООН посетить Курскую область не перфоманс

Москва выразила надежду, что просьба представителей ООН посетить Курскую область не является постановкой. Такое заявление сделала в эфире радио Sputnik официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Очень хочется надеяться, что то, что они заявили, не является перформансом или каким-то желанием снять себя ответственность. Очень хочется надеяться, что это какой-то путь к пробуждению», - заявила дипломат.

Ранее сообщалось, что в среду, 14 августа Управление верховного комиссара ООН по правам человека запросило у Москвы доступ в Курскую область для проверки утверждений о нарушениях прав человека ВСУ.

Напомним, что 6 августа в 5.30 утра подразделения ВСУ перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено.

Как рассказал один украинских военнопленных, ВСУ планировали захватить Курск и Белгород. Он также добавил, что им приказали стрелять в мирных жителей в случае сопротивления с их стороны.

В свою очередь, в США эту атаку назвали суверенным решением Киева.