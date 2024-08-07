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Госдеп назвал атаку ВСУ на Курскую область суверенным решением Киева

Украина не предупредила США, но это обычное дело, заявил представитель ведомства Мэттью Миллер.
Владимир Рубанов 2024-08-07 21:36:24
© Фото: state.gov

США считают действия Киева на российской территории суверенным решением Украины, заявил в официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер. По его словам, Вашингтон осуществляет контакты с киевским режимом по этому поводу.

Миллер назвал попытку прорыва ВСУ на территорию Курской области «операцией, которую они предприняли по другую сторону границы».

«Но решения о том, как проводить свои операции, являются решениями самой Украины», - сказал представитель Госдепа.

По словам Миллера, Киев не предупреждал Вашингтон о своих действиях на российской территории, но это не является чем-то необычным. Спикер Госдепа отказался отвечать на вопрос об использовании американского вооружения в Курской области и переадресовал этот вопрос в Пентагон.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что молчание стран Запада по поводу нападений на мирных жителей укрепляет чувство безнаказанности в Киеве. Она призвала международное сообщество осудить преступления киевского режима.

#Украина #сша #Курская область #ВСУ #Госдепартамент США #Мэттью Миллер
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