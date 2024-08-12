МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Схваченный военный ВСУ назвал целью Украины захват Курска и Белгорода

ФСБ задержала украинского военного в Курской области.
Услада Дубинина 2024-08-12 13:54:48
© Фото: ЦОС ФСБ РФ © Видео: ЦОС ФСБ РФ

ВСУ намерены захватить Курск и Белгород для обмена территориями в ходе мирных переговоров. Об этом рассказал схваченный украинский военнослужащий. 

«Наша цель - дойти сначала до Курска, от Курска дойти до Белгорода. Чтобы захватить больше территорий, чтобы во время мирного договора, который будет, была возможность поменять территории», - рассказал боец ВСУ.

Напомним, что до 300 украинских военных, 11 танков и 20 боевых машин пересекли границу Курской области восьмого августа. ВСУ ежедневно обстреливают объекты Курской области, в том числе жилые многоквартирные и частные дома. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова призвала ООН осудить терроризм со стороны Украины. 

#ФСБ #Курская область #белгородская область #ВСУ #обстрелы всу #Украинские военнослужащие
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Су-35С. Экстремально опасный
2
Высшая школа ВДВ
3
«Альфа». 50 лет
4
С гиперзвуком в сторону США. Часть 2. На лодке
5
С гиперзвуком в сторону США. Часть 1. На фрегате
6
Су-30СМ2. Работа в зоне СВО
7
7 дней на ЗАЭС. Часть 2
8
7 дней на ЗАЭС. Часть 1
9
СВО. Трофеи
10
Фрегаты. Гиперзвук. «Циркон»
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 