ВСУ намерены захватить Курск и Белгород для обмена территориями в ходе мирных переговоров. Об этом рассказал схваченный украинский военнослужащий.

«Наша цель - дойти сначала до Курска, от Курска дойти до Белгорода. Чтобы захватить больше территорий, чтобы во время мирного договора, который будет, была возможность поменять территории», - рассказал боец ВСУ.

Напомним, что до 300 украинских военных, 11 танков и 20 боевых машин пересекли границу Курской области восьмого августа. ВСУ ежедневно обстреливают объекты Курской области, в том числе жилые многоквартирные и частные дома. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова призвала ООН осудить терроризм со стороны Украины.