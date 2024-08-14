Член штаба Трампа Туффельд назвал темы предстоящих дебатов с Харрис

У кандидата в президенты США Дональда Трампа имеется большой запас вопросов и претензий, которыми он будет оперировать на предстоящих дебатах с Камалой Харрис. При этом у его оппонента вряд ли найдется чем ответить. Об этом в программе «Между тем» заявил член избирательного штаба кандидата в президенты США Дональда Трампа, американский журналист и политолог Игорь Туффельд.

«Во-первых вопросы об экономике, вопросы о границе, о нелегалах, за которые она была ответственна. Этих двух пунктов достаточно для того, чтобы ее "завалить". Плюс ее действия на посту прокурора штата Калифорния и Сан-Франциско, где преступность поднялась до небывалых размеров», - заявил Туффельд.

При этом у Харрис практически нет аргументов для дискуссии с Трампом - этим можно объяснить ее регулярные отказы от дебатов. Демократ может лишь выступить с предложением отменить налоги на чаевые. Эта инициатива выгодна прежде всего штату Невада, где расположен Лас-Вегас - центр игорного бизнеса США.

Но если Харрис озвучит на дебатах данную инициативу, то совершит огромную ошибку, считает Туффельд. Дело в том, что Трамп и раньше выступал с подобным предложением - то есть демократ будет просто использовать идеи своего оппонента.

Напомним, ранее Харрис, после многочисленных отказов, подтвердила свое участие в теледебатах с Трампом 10 сентября. Она отметила, что «с нетерпением ждет этого». Дебаты пройдут в эфире телеканала ABC. При этом Харрис не говорила о готовности провести еще два раунда переговоров, о которых заявил республиканский кандидат. Выборы президента США состоятся 5 ноября текущего года.

Полное интервью с членом избирательного штата Дональда Трампа Игорем Туффельдом смотрите в новом выпуске программы «Между тем» на нашем сайте.