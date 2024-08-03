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Штаб Харрис не согласился на условия дебатов Трампа

Предвыборный штаб Харрис будет настаивать на выборе условий для переговоров, которые устроят обе стороны.
Услада Дубинина 2024-08-03 19:06:24
© Фото: Drew Angerer - Pool, CNP, Globallookpress

Предвыборный штаб кандидата в президенты США от демократов Камалы Харрис отказался от предложения кандидата от республиканцев Дональда Трампа провести дебаты 4 сентября на Fox News.

«Ему нужно перестать играть в игры и прийти, как он и обещал, на дебаты 10 сентября», - написали демократы в соцсети X.

Штаб Харрис призвал соблюдать договоренности, которые ранее достигли стороны. Предвыборная команда считает, что Трамп решил провести дебаты на телеканале Fox News, который является близким к республиканцам, из-за боязни.

Напомним, что дебаты должны были пройти 10 сентября в эфире телеканала ABC с участием президента США Джо Байдена. Однако после его выхода из президентской гонки Трамп высказался о неактуальности договоренностей.

#в стране и мире #сша #Выборы #Джо Байден #Камала Харрис
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