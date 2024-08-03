Штаб Харрис не согласился на условия дебатов Трампа

Предвыборный штаб кандидата в президенты США от демократов Камалы Харрис отказался от предложения кандидата от республиканцев Дональда Трампа провести дебаты 4 сентября на Fox News.

«Ему нужно перестать играть в игры и прийти, как он и обещал, на дебаты 10 сентября», - написали демократы в соцсети X.

Штаб Харрис призвал соблюдать договоренности, которые ранее достигли стороны. Предвыборная команда считает, что Трамп решил провести дебаты на телеканале Fox News, который является близким к республиканцам, из-за боязни.

Напомним, что дебаты должны были пройти 10 сентября в эфире телеканала ABC с участием президента США Джо Байдена. Однако после его выхода из президентской гонки Трамп высказался о неактуальности договоренностей.